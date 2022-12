Agenzia ANSA

Cristianonon molla, e neppure va in vacanza e, dopo l'eliminazione del Portogallo dai Mondiali, dove ha perso nei quarti contro il Marocco. Così oggi CR7 si è allenato da solo su uno dei campi di ...si sarebbetornato ad allenare a pochi giorni dalla sconfitta contro il Marocco e secondo Marca il luogo scelto per mantenersi in forma sarebbe un posto che per lui rappresenta casa. Il ... Ronaldo già si allena, al lavoro in impianto del Real