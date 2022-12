Roma | Mourinho | “L’obiettivo del ritiro in Portogallo è giocare | contento di come ho trovato la squadra”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il tecnico della, José, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partenza per l’Algarve: “Sonodihola. Ho visto gente con voglia di lavorare, motivazione e concentrazione. Non è mai facile ritornare e subito riprendere ad allenarsi con intensità e concentrazione, ma sonodella risposta in questi tre giorni“. L’allenatore portoghese ha poi parlato della trasferta in: “di questo. Ci sono tante squadre contro cui avremmo potuto, ma abbiamo cercato gli avversari ideali. Il nostro criterio è stato quello dicontro squadre più in forma di noi. Il ...

Commenta per primo Fumata grigia e appuntamento ai prossimi giorni. L'incontro trae Lecce per Edoardo Bove ha portato a un rinvio della trattativa che resta comunque viva. Primavuole avere qualche certezza in più su Wijnaldum. E lo stesse Bove vorrebbe giocarsi le ...Il prossimo 4 gennaio il Bologna sarà di scena nella Capitale, dove proverà a portare via almeno un punto contro ladi José. L'allenatore italo - brasiliano, subentrato all'esonerato ... Roma, idea Mourinho come prossimo ct del Portogallo: proposto il doppio incarico Il tempo ci dirà se, uno dei due uomini che più ha influenzato il calcio negli ultimi 15 anni, avrà la forza per farlo di nuovo Cristiano attualmente è senza squadra, una… Leggi ...L’attaccante giallorosso non ha recuperato dall’infortunio e difficilmente Mourinho lo farà partire per il Portogallo La Roma domani partirà per il Portogallo, direzione Algarve. Non tutti però seguir ...