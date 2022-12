Roche celebra 125 anni in Italia con ‘3 secoli di futuro’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Nel momento storico che stiamo vivendo c’è bisogno di mettersi al servizio del sistema con azioni concrete. Oggi più che mai vogliamo dare il nostro contributo per una salute equa, accessibile a tutti, prossima ai pazienti, partecipata e alimentata dalla ricerca. Proprio per questo lezioni dei nostri 125vanno oltre il riconoscimento dei traguardi raggiunti, vogliono essere soprattutto un invito ad agire in sinergia perché le competenze e le risorse di tutti sono necessarie”. Così Maurizio de Cicco, amministratore delegato e presidente diin, intervenendo ieri sera all’evento ‘in, 3di, tenutosi al Maxxi-Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, che ha chiuso un anno di ...