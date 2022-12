Rixi | Rendere Paese indipendente su mobilità elettrica

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Automotive, – “Bisognail, nel settore Automotive, con filiere industriali necessarie alla. In un sistema intermodale dove merci e persone si muovono in modo sempre più fluido e sostenibile servono mezzi di trasporto sostenibili anche dal punto di vista economico, oltre che ambientale. Il Mit seguirà un percorso utile ale nostre filiere competitive, anche a livello internazionale, affinché possano crescere nel tempo”. Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo(nella foto) nel corso del suo intervento all’incontro “Le trasformazioni dell’ecosistema automotive italiano: presentazione del report e lancio dell’Osservatorio Permanente” organizzato a Roma da Motus-E.

