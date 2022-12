Ritrovato il corpo del pilota del caccia precipitato a Trapani | schianto fatale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stato individuato a tarda notte dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, ilsenza vita deldelEurofighter del 37mo Stormo dinel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta, ufficialeche ai comandi delmonoposto stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi da accertare, prima di avviarsi all'atterraggio, èal suolo. L'impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 2 miglia a sud est della base aerea siciliana. La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il capo di ...