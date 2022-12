Calcio News 24

Samuel- Junior, la rivelazione dell'ultima parte del 2022 , protagonista in Champions League ... Pochissime le chances del colombiano, classe '88, di strappare un altro, così come quelle ...Il salto in pianta stabile accanto a Bonucci e compagni è dato per imminente e definitivo:si ... Federico Cherubini ad affondare per il(triennale), per il quale s'attende soltanto l'... Rinnovo Iling Junior, l’esterno bianconero ha prolungato il contratto La Juventus ritrova Samuel Iling Junior, che ritorna ad allenarsi in pianta stabile sotto le direttive del tecnico Massimiliano Allegri ...In attesa dei ritorni di Pogba e Chiesa e di provare a dare vita alla rimonta scudetto, in casa Juventus è stata definita la strategia anti-crisi: via Cuadrado, Sandro, Rabiot e largo ai giovani ...