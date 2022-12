Rincari in vista per la rata del mutuo | fino a 180 euro da inizio anno

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladeldiventa sempre più cara e lo diventerà ancora,a quando la Bce deciderà di aumentare il costo del denaro per frenare l’inflazione. Il 15 dicembre è in programma una nuova riunione della Banca...

... per sé stessi o per altri, indelle feste natalizie e di fine anno E quali sono i ... Inflazione e, ai quali già da diverso tempo stiamo assistendo, incidono sensibilmente sul budget che ...... specie considerando questo periodo di fortiche stiamo vivendo, senza contare che l'... in questo caso, della produzione Tanqueray! Un prodotto quasi "magico" per gusto e profumazione,la ... Gli italiani e il Natale 2022, pesano inflazione e rincari (Teleborsa) - Sono i soldi il regalo più desiderato sotto l'albero. Natale è ormai alle porte e gli italiani si trovano a fare i conti con l'aumento dei prezzi causa inflazione.