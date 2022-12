Richarlison | nuovo tatuaggio con suo volto e quelli di Ronaldo e Neymar

Calciomercato.com

L'ossatura delBrasile sarà composta dai tanti giovani talenti (Militao, Paquetá, Vinicius,.) ma diversi veterani potrebbero dire addio, da Casemiro ( 31 anni a febbraio) a Thiago ...Siache Pedro avranno a lungo gli incubi dell'imponente 20enne, che per tutta la ... anche il mondo del calcio si è adattato alle nuove tecnologie e aistrumenti di protezione. Quest'... Richarlison: 'Il nuovo crac brasiliano preso in Europa. Ricorda Adriano' Conte rinnova con il Tottenham e sogna il colpaccio dalla Juve: ‘provocazione’ bianconera. Tutti i dettagli “Il mio contratto Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di prepa ...Dopo i Mondiali in Qatar, Richarlison è tornato al Tottenham e in una delle sue storie ha pubblicato il messaggio a firma di Antonio Conte nello spogliatoio ...