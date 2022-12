Riccardo Fogli ha bestemmiato al GF Vip? Per i Pooh è impossibile

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Pochi conoscono benecome ie dopo la squalifica del cantante al GFsono intervenuti Dodi Battaglia e Roby Facchinetti.avrebbe, ci sono i video che mostrano le sue parole mentre racconta agli altriponi cosa mangia a colazione. Al cantante scappa una presunta bestemmia ma per ilui non ha pronunciato ciò che quasi tutti pensano di aver sentito. Il dubbio ovviamente arriva soprattutto da chi è legato all’artista, sicuri che le sue parole siano state frainteso. Una difesa doverosa da parte di Roby Facchinetti e Dodi Battaglia ma Red Canzian non ha ancora commentato, forse la notizia non lo ha ancora raggiunto. La difesa deiper...