Riccardo Fogli come una furia dopo la squalifica al GFVip | “ha spaccato tutto”

Al centro della polemica c'è, che è stato squalificato dopo 24 ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia per blasfemia. Un suo amico fraterno e collega lo ha voluto ...Ivan Rota per Dagospiagf vip 'Questa mattina purtroppo ha pronunciato un'espressione blasfema e gravemente offensiva. Per questa ragioneè stato squalificato e ha dovuto abbandonare la Casa', ...A seguito della squalifica avvenuta al GF Vip 7, i membri dei Pooh difendono Riccardo Fogli sui social network ...Il cantante toscano ex dei Pooh è stato squalificato dal programma di Canale 5 dopo meno di un giorno di permanenza nella Casa ROMA — Avventura lampo per il cantante toscano Riccardo Fogli, ex dei ...