Reddito ai russi per ritirarsi? Conte accusa il colpo | Da Meloni grande arroganza | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “Le proposte del Movimento 5 Stelle per la Manovra sono sempre sul tavolo e se il presidentedovesse ripensarci noi possiamo concordare revisioni a quanto deciso, ma non mi sembra sia così al momento. L'atteggiamento è invece di”. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppelo ha detto in conferenza stampa nella sede M5S a Roma per presentare le proposte pentastellate alla Manovra. La stilettata della premier in Parlamento ("Diamo ildi cittadinanza aiper convincerli a ritirare le truppe?") ha punto sul vivo. "Lo abbiamo visto oggi al Senato. Un presidente del Consiglio che si presenta in Aula dopo che già ieri ha banalizzato la questione del negoziato di pace riducendo tutto a un quiz pubblico, che denota scarsa ...