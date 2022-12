Rdc solo a chi finisce le scuole medie Pensioni minime | 590 € agli over 75

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il gno deve correre per evitare lo spettro dell'esercizio provvisorio. La manovra finanziaria è arrivata in parlamento, ma è stallo sulle modifiche. Ci sono da affrontare 450 emendamenti tra maggioranza e opposizione e il tempo stringe: manca un accordo quasi su tutto, dalleal Rdc. Le risorse per cambiare sono limitate a 700 milioni su 35 miliardi, tra fondi a disposizione dei deputati e 300 milioni dei ministeri. Si discute molto - si legge su Repubblica - sul futuro del Reddito di Cittadinanza. L'ipotesi, è quella di una ulteriore stretta dal primo gennaio, che riguarda i giovani dai 18 ai 29 anni. Dall'inizio del 2023 dovranno tornare sui banchi se non vogliono perdere l’assegno. Lo prevede un emendamento della Lega. La norma ha buone chance di passare. Anche perché cara al ministro dell’Istruzione e del Merito ...

