Rapimento Emanuela Orlandi | l’audio choc | ”Era una schifezza | hanno chiesto a De Pedis di risolvere”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Caso. Arrivano nuove verità scomode per il Vaticano, con nomi, dinamiche e abitudini a dir poco scandalose. Era il 2019, l’anno in cui Alessandro Ambrosini, cronista di nera, ideatore del blog ”Notte Criminale” e con un passato da estrema destra, decide di intervistare un malavitoso romano, di un certo peso perché sodale del boss della Banda della Magliana Renatino De. Oltre a ciò, un altro dettaglio: tanti, troppi, agganci con il Vaticano. Sono dovuti passare ben 14 anni, perché Ambrosini si decidesse a pubblicaredi quella intervista, poi ripreso anche da il Riformista. Le rivelazioni contenute al suo interno sono davvero agghiaccianti, sconvolgenti, e in un certo senso sembrano essere coerenti anche con la docuserie Netflix Vatican Girl: anche secondo questi audio pubblicati, il sesso ...