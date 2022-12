Rafforzare le competenze dei lavoratori | Fonditalia stanzia 7 milioni per il 2023

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)punta tutto sulla formazione e sul rilancio delle. Secondo i dati contenuti nel report sulle ‘Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia’, realizzato da Excelsior – Unioncamere, l’Italia necessiterà di almeno 4,5ditra settori privati e pubblici nel quinquennio 2022/2026, con un incremento di oltre un milione dirispetto alle rilevazioni dell’anno precedente. Gli stessi dati evidenziano che il fabbisogno disempre più green e digitali è alla base non solo della crescita economica del Paese, ma soprattutto della competitività di tutti i settori produttivo/industriali. Considerando che un italiano su due haobsolete e che, dati al 2021, solamente il 25% della forza ...

Adriaeco

...le, gli strumenti e i dati necessari. Per aiutare a superare questi ostacoli, abbiamo chiesto a ricercatori e a responsabili CX i passaggi che i CIO possono intraprendere perla ...Questo risultato ci consentirà dunque dil'equità nell'accesso ai servizi e alle ... oltre che a dare un ulteriore impulso al miglioramento degli stessi, sottolinea come le... Rafforzare le competenze: Fonditalia stanzia 7 milioni per il 2023 (ANSA) - BELGRADO, 14 DIC - Dopo l'impatto della pandemia, i sistemi sanitari dell'Europa centrale e orientale sono a un "punto di svolta", un momento in cui diventa fondamentale, per fare fronte a de ...Continua e si rafforza l'impegno dei Comuni toscani per partecipare attivamente al contrasto all'evasione fiscale. Oggi è stato firmato un protocollo tra Agenzia delle Entrate, guardia di finanza, Anc ...