Racalmuto | 34enne confessa l’omicidio dei genitori | “Sentivo voci nella mia testa”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È stato fermato ilGiuseppe Sedita, dopo averto ai carabinierideiloro casa di, in provincia di Agrigento. I corpi di Salvatore e Rosa Sedita, di 66 e 62 anni, erano stati trovati ieri in una pozza di sangue, dopo essere stati uccisi da decine di colpi mannaia. “mia”, ha dichiarato ai carabinieri l’altro figlio Giuseppe, da tempo affetto da problemi psichici. Dopo il duplice omicidio l’uomo, al momento sorvegliato nel reparto di psichiatria, era stato avvistato mentre vagava per il paese. A trovare iera stata una delle sorelle, che si era recata nel loro appartamento del terzo piano in uno degli alloggi popolari di ...

