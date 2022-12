Qatargate | la polizia belga pubblica la foto del milione e mezzo di euro sequestrato

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La Police fédéralehato sul suo account Twitter ladeldideputati e collaboratori parlamentari nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione dal Qatar. Intanto il quotidiano francese Les Echos scrive che le indagini si concentrano sulla provenienza delle banconote sequestrate agli indagati. La pista, infatti, potrebbe portare a rintracciare la banca e il conto corrente di provenienza del denaro. Parte delle banconote trovate in casa degli indagati sarebbe stata ritirate in Belgio: «Gli investigatori si sono concentrati sulla ricerca della loro provenienza, secondo fonti vicine al caso, confermate dal portavoce dell’ufficio del procuratore federale», scrive il quotidiano. December 14, 2022 ...

