Qatar 2022 | Royal Air Maroc cancella 7 voli verso Doha | si teme sbarco di tifosi senza biglietto

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - La compagnia aereaAirha annunciato oggi lazione di settediretti da Casablanca a, a poche ore dalla semifinale mondiale contro la Francia, per paura di uno "massiccio" di. La compagnia ha programmato altri 23diretti per la capitale delda oggi a domenica. Secondo il comunicato ufficiale dell'azienda, il provvedimento è dovuto "alle ultime restrizioni imposte dalle autorità del". Ai clienti sarà rimborsato il costo dei biglietti, che in media era di 450 euro.

