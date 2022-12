Qatar 2022 | La Francia conquista la finale Due gol al Marocco

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Al 79' Kolo Muani firma il secondo gol dellae porta Les Bleus in. Prima di lui, dopo appena quattor minuti di gioco aveva segnato Theo Hernández. E per la nazionale allenata da Didier Deschamps è la quartadi Coppa del Mondota nella Storia. Due vittorie nel 1998 e 2018, e una sconfitta nel 2006. Domenica i galletti affronteranno l'Argentina di Leo Messi, che ha sconfitto la Croazia. Ma per adesso c'è da godersi la festa, già esplosa a Parigi e in tutta lae con la Marsigliese che risuona nello stadio di Doha. L'impresa non è riuscita al

Che l'Inghilterra se ne sia tornata a casa dai Mondiali di Calcio, ormai è notizia vecchia. Una più fresca è che due dei giocatori della nazionale inglese - Kyle ...raccolto in una strada del,...Theocrazia francese: Hernandez torna quello splendido del Milan , fa tutte le fasi a meraviglia e porta la Francia alla finale mondiale di. Kolo Muani, nella ripresa, realizza un sogno più grande di lui e chiude l'incontro. Marocco battuto 2 - 0 , sconfitta più che onorevole: africani fuori a testa altissima e in partita fino ...David Beckham presenta la serie ''Save Our Squad'' en Qatar David Beckham ha lanciato in Qatar la docuserie di cui è l'epicentro, "Save Our Squad". David Beckham presenta la serie ''Save Our Squad'' ...Nel corso dell’ultima puntata del talk di Rete4 “Stasera Italia”, mercoledì 14 dicembre, il direttore di “Libero” ha osservato che lo scandalo al Parlamento europeo (mazzette dal governo del Qatar per ...