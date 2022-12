Qatar 2022 | il sogno del Marocco s’infrange sul muro dei Bleus La finale sarà Francia-Argentina

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Laè la seconda finalista dei Mondiali in. La squadra di Didier Deschamps, campione del mondo in carica, ha battuto in semiilcon il punteggio di 2 a 0. Sfiderà nelladi domenica 18 dicembre l‘che ieri ha liquidato in semila Croazia per 3 a 0. A decidere la partita una rete per tempo: quella del milanista Theo Hernández dopo appena 4 minuti di gioco, quindi il raddoppio all’80? dell’attaccante dell’Eintracht Francoforte, Kolo Muani – appena entrato in campo. Lasi giocherà di nuovo la Coppa del Mondo in, per la gioia anche del presidente Emmanuel Macron giunto ina sostenere i. Ma il ...