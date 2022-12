Qatar 2022 | finisce la favola Marocco | Francia in finale con l’Argentina

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Doha – Ladei mondiali sarà-Argentina: la squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2-0 sule si è qualificata per l’ultimo atto della Coppa del mondo in, in programma domenica alle 16. All’Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani all’80mo. Per ilsfuma il sogno: i ragazzi di Walid Regragui hanno giocato una buona partita, hanno fallito diverse occasioni e hanno centrato un palo con una spettacolare rovesciata di El Yamiq a fine primo tempo. Alla fine, però, i Leoni dell’Atlante si sono dovuti arrendere ai Bleus trascinati da Kyliam Mbappè che hanno colpito in contropiede. Su entrambe le reti c’è anche la firma dell’attesissimo attaccante del Psg: sul primo un suo doppio ...