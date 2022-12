Qatar 2022 | Biden fa discorso breve per guardare semifinale insieme a premier Marocco

La presenza di Macron inha creato polemiche in Francia , per i dossier urgenti che l'inquilino dell' Eliseo ha lasciato sul tavolo, ma anche per la coincidenza con lo scandalo - corruzione che ...AGI - La finale dei mondiali sarà Francia - Argentina: la squadra di Didier Deschamps si è imposta per 2 - 0 sul Marocco e si è qualificata per l'ultimo atto della Coppa del mondo in, in programma domenica alle 16. All'Al Bayt Stadium di Al Khor sono state decisive le reti di Theo Hernandez dopo appena quattro minuti e il raddoppio di Kolo Muani all'80mo. Per il Marocco ...Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...La ragione sarebbe di natura disciplinare come ha rivelato una fonte della Federcalcio alla AFP: non si conosce per ora nulla di più sull'accaduto e sulla .... La ragione, secondo quanto anticipa AFP, ...