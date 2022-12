Qatar 2022 | ascolti tv | è boom per Argentina-Croazia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Continua ildisu Rai1 per la fase finale dei Mondiale in Quatar. La prima semifinale, vinta ieri sera dall'sullaper 3 a 0, è stata seguita infatti da 10.284.000 telespettatori pari a uno share del 44,5%. In particolare, il primo tempo ha ottenuto 10.235.000 telespettatori (45,1% di share), mentre il secondo ha raggiunto 10.332.000 telespettatori (44% di share). Al termine della partita 'Il Circolo dei Mondiali', in onda sempre sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ha totalizzato 2.531.000 telespettatori e uno share del 14,1%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Downton Abbey' che è stato visto da 1.571.000 telespettatori (share del 10,24%). Al terzo posto Italia1 con 'Le Iene' viste da 1.393.000 telespettatori (share del 10,76%). Fuori dal ...

- il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa MondialiClicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio - - > Messi vola in ...Adani incorreggibile con Messi: le nuove perle del commentatore tecnico della Rai. Ma sui social non acchiappa più e gli utenti non perdonano L'Argentina, trascinata davvero questa volta da Messi con ...Mancano poche ore alla semifinale Francia-Marocco: ma la partita a cui assisteremo non rappresenta soltanto un evento sportivo.Alle 20 la seconda semifinale del Mondiale in Qatar 2022. Chi vince affronterà domenica 18 dicembre l'Argentina in .... Il Marocco, che sogna di diventare la prima nazione africana a raggiungere la fi ...