Putin sparisce dai radar | misteri e ombre sulle condizioni di salute

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Di sofferenze patologiche di Vladimirnon v'è certezza, nonostante i rumors che periodicamente si fanno più insistenti. Ma allora cosa c'è dietro alla rinuncia del capo di Stato russo relativa ad appuntamenti tradizionali? Perché, come racconta il Corriere della Sera, dall'agenda è stata rimossa la conferenza stampa di fine anno e, con ogni probabilità, anche la linea diretta con le rituali telefonate del pubblico? Al Cremlino tutti tacciono, nessuna comunicazione ufficiale è stata diramata. Ma la stranezza sorge legittima, dato che nei giorni scorsiè apparso in diverse trasmissioni televisive. Tutte fidate, ovvio. Ecco, i suoi oppositori, indicano proprio questo come motivo. Il leader della Russia ha deciso che per concludere l'anno sia meglio non esporsi in eventi in “diretta”, proprio per non trovarsi ad affrontare ...