(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Novità sul fronte futuro per Lionel. Stando a quanto riportato da Cadena Ser, il Barcellona non ha ancora avuto alcun contatto...

Calciomercato.com

Il fenomeno delha poi provveduto a ricambiare il favore all'attaccante del Manchester City (... Al 69' però arriva il colpo di grazia per Modric e compagni: Messi compie una giocatae ...In tal senso, oltre alle sirene inglesi, ci sarebbe anche un'altraipotesi: il ritorno al ... tutte le notizie di juventusrabiot Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie [ { "@... PSG, clamorosa ipotesi ritorno per Messi | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il PSG, se dovesse saltare l'affare Amrabat, potrebbe puntare in alternativa sul nome di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ...