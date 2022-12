Proteste Iran | Guardie della rivoluzione | arrestati membri di media occidentali | Condannato operatore umanitario belga

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La condanna per Olivier Vandecasteele - Le autoritàiane, inoltre, hanno inflitto una condanna a 28 anni di prigione all'Olivier Vandecasteele. Lo ha dichiarato un ...

in, virale sui social il 'bacio rivoluzionario' di due ragazzi CUMULI DI TERRA SULLE STRADE In Perù la protesta contro il golpe: bloccati centinaia di mezzi raccolgono aiuti umanitari ...Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno arrestato alcuni membri di media occidentali che avevano ripreso video e immagini di diverse situazioni ine li avevano inviati alle loro redazioni all'estero. Le persone arrestate, che si trovano a Pardis, una citt a est di Teheran, avevano il sostegno finanziario e di intelligence dei media ...Sono accusati di aver inviato video e immagini delle proteste alle loro redazioni. Durante questi ultimi mesi, diverse immagini sono state inviate ai media dissidenti in lingua persiana attivi all'est ...STRASBURGO L’inchiesta si allarga. Anche geograficamente. E spuntano i nomi di nuovi Paesi - dal Marocco agli Emirati, fino all’Iran - coinvolti nel disegno criminale che, secondo ...