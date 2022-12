TGCOM

... ma rimane attento ea fare il proprio dovere". "Se manca la vigilanza, è molto forte il ... aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi " e questo è il pericolo:...Gesù...e ti chiedo vino, ricariche telefoniche e soldi'. A 'Le Iene' un figlio svela la truffa ai danni dell'anziano padre, vittima da anni di raggiri al telefono con richieste surreali . '... "Pronto, sono Gesù", anziano truffato con richieste dall'aldilà Nel 2021 sono aumentate le persone che hanno usufruito dei servizi di salute mentale in Italia: 778.737 ma ancora sotto i livelli pre Covid (nel 2019 erano 826.465). Aumentano gli accessi in Pronto ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Sulla mensa scolastica “Siena è disposta a riconsiderare la posizione assunta se i Comuni limit ...