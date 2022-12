Produrre energia termica ed elettrica con l’energia solare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’può essere convertita inattraverso i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari termici. Questi ultimi funzionano per il tramite di un liquido termovettore, che diffonde il calore: essi prelevano il calore del sole e lo trasferiscono dentro un accumulo di acqua, che altro non è se non il boiler che in tanti possiedono in casa. Nei pannelli solari termici è collocato, infatti, un circuito all’interno del quale alla luce del sole il liquido termovettore aumenta di temperatura. Nel momento in cui tale liquido arriva al massimo calore, finisce in un’altra serpentina il cui obiettivo è quello di far aumentare la temperatura dell’acqua del serbatoio di accumulo. Quando il liquido ha concluso il proprio compito, va di nuovo al pannello ...