Price cap | pasticcio Ue | annuncia l’intesa e poi se la rimangia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sembrava essere giunto al termine, e invece continuerà il balletto tutto europeo sulcap, ovvero sulla fissazione di un tetto massimo al prezzo del gas. La fumata è arrivata nella giornata di ieri, dopo il termine del Consiglio straordinario dell’Unione Europea. Inutili sono state le otto ore di colloqui: continuano a rimanere le divisioni sulla definizione delle soglie per l’attivazione del meccanismo di correzione dei mercati. Tutto è rimandato al 19 dicembre, quando si terrà l’ultimo Consiglio comunitario dell’anno, anche se le aspettative non sono delle migliori: come sarà possibile risolvere in soli sei giorni le diatribe che dividono gli Stati membri ormai da sei mesi? La risposta è già pronta: sarà impossibile, appunto. Ed è la stesso ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica italiano, Gilberto Pichetto Fratin, ad ammetterlo: “Certamente ci sono ...