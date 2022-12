Premio a Moggi | Coni | “Nessun patrocinio a Italian Football Awards 2022”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ilnon ha concessoall’evento, nel quale viene assegnato una Luciano, l’ex direttore generale della Juventus radiato nel 2018. In relazione ad alcune notizie diffuse “impropriamente nelle ultime ore” ilcomunica di non aver concesso alcunrelativamente all’evento Festival del Calcioo-, e di aver diffidato l’organizzazione dall’indebito utilizzo del logo dell’Ente, chiedendone l’immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione”. L'articolo proviene da ...

E' stato ufficialmente revocato ilalla carriera assegnato a Lucianoin occasione degli Italian Sport Awards . In seguito alle numerose polemiche, che hanno coinvolto persino il Coni, gli organizzatori sono tornati sui ...... preso atto delle richieste del CONI e della Lega di Serie B rappresentata dal presidente Mauro Balata, comunicano che ilalla carriera originariamente assegnato al dirigente Lucianoè ...Ebbene sì, Luciano Moggi sarà insignito del premio alla carriera lunedì 19 dicembre a Salerno in virtù dell’Italian Sport Awards. L’ex DG bianconero… Leggi ...E' stato ufficialmente revocato il premio alla carriera assegnato a Luciano Moggi in occasione degli Italian Sport Awards.