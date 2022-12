Precipita Eurofighter | muore il pilota | aveva 33 anni ed era originario di Caserta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato purtroppo individuato dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita deldel cacciadel 37° Stormo di Trapanito nel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del Capitano Fabio Antonio Altruda, 33, celibe,di, ufficialeche ai comandi del caccia monopostodel 37° Stormo di Trapani stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi da accertare, prima di avviarsi all’atterraggio, èto al suolo. L’impatto, dal quale non risultano da persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 5 miglia a sud est della base aerea ...

