RomaDailyNews

...il nostro Paese non ha risparmiato i giocatori dei Macron Warriors Sabbioneta che avrebbero dovuto fare visita al Venezia FC per la seconda giornata del campionato di serie A di. ...... hanno preso parte all'evento Luca Mazzone, medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e il campione nazionale di, Donato Grande. I due atleti sono stati accolti dal Dirigente ... Powerchair football: sabato 17 dicembre nella Capitale Oltre Sport e Thunder Roma per promuovere il calcio senza barriere - RomaDailyNews City in the Community (CITC) celebrated its powerchair programme, supported by Nissan, at the Women’s Super League Manchester Derby on Sunday, December 11.L’influenza che sta colpendo il nostro Paese non ha risparmiato i giocatori dei Macron Warriors Sabbioneta che avrebbero dovuto fare visita al Venezia FC per la seconda giornata del ...