Postepay Cashback | fino a 10 euro di rimborso al giorno | cos’è e quando scade

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) C’è tempoal 31 dicembre 2022 per usufruire del. Un’iniziativa delle Poste, simile aldi Stato, che permette di ottenere dei bonus legati all’utilizzo della cartanei negozi convenzionati. Come spiega il sito delle Poste, dal L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Uno dei più conosciuti è il programmadi Poste Italiane . Anche in questo caso, i cittadini ricevono un piccolo rimborso delle spese effettuate, ma il suo funzionamento è un po' ...... i seguenti rimborsi: - 3 euro diper ogni transazione da Esselunga saldata con codiceo tramite il servizio "Paga" della App; - 1 euro diin caso di transazioni su Eni ...Il bonus cashback di poste italiane consiste in un rimborso delle spese effettuate con carta Postepay. Ecco quanto vale.Postepay cashback ha una durata sino a fine dicembre e queste sono tutte le modalità per averlo subito. Scopriamo insieme i dettagli.