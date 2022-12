Portrait Milano | inaugurata la nuova piazza nel Quadrilatero della moda

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo oltre vent'anni uno dei luoghi segreti più affascinanti di, nel pieno centro del, viene riaperto per i milanesi e i visitatoricittà. L'ex seminario ...

L'ex seminario arcivescovile di corso Venezia 11 diventa, una nuova destinazione che raccoglie l'ospitalità, con ristorazione, shopping e benessere. Tutto grazie al progetto di ...'Non si sa ancora se sarà dal primo gennaio o pochi giorni dopo - ha spiegato il primo cittadino a margine dell'inaugurazione dell'hotelin Corso Venezia - . Diciamo che è solo una ...Dopo oltre vent'anni uno dei luoghi segreti più affascinanti di Milano, nel pieno centro del Quadrilatero della moda, viene riaperto per i milanesi e i visitatori della ...L'ex seminario in corso Venezia diventa un nuovo luogo di incontro con hotel, negozi, ristoranti, spazi benessere e ridisegna un pezzo di Quadrilatero ...