Portrait hotel | è lo stile Ferragamo Apre Milano | dopo Firenze e Roma - Moda - lanazione it

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'architetto Bonan, interiors design: 'Io, regista di un film in un luogo unico come l'ex Seminario ...

LA NAZIONE

L'architetto Bonan, interiors design: 'Io, regista di un film in un luogo unico come l'ex Seminario ...Piazza Quadrilatero, su cui affaccia il nuovocinque stelleMilano, parte della Lungarno Collection. Il progetto di restauro conservativo dell area è firmato Michele De Lucchi. ... Portrait hotel: è lo stile Ferragamo. Apre Milano, dopo Firenze e Roma L’architetto Bonan, interiors design: "Io, regista di un film in un luogo unico come l’ex Seminario arcivescovile" ...L'ex Seminario Arcivescovile è divento Portrait Milano, la nuova destinazione meneghina dell'ospitalità e della ristorazione ma non solo. La maestosità di Piazza del Quadrilatero, che si estende per o ...