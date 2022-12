Pokémon GO | Avvistate nuove taglie

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Niantic Inc., software-house californiana leader nello sviluppo di tecnologie basate sulla Realtà Aumentata, annuncia la nuova funzione dimensioniperGO: ora gli allenatori potranno incontraredi taglia XXS e XXL. Pokèmon Go si aggiorna Il nuovo aggiornamento include:per i– Gli allenatori potranno ora incontrare tantissimitra cui Poochyena, Mightyena e Mawile nelle dimensioni XXS e XXL.animazioni di incontro – Gli allenatori vedrannoanimazioni quando incontreranno unXXS o XXL. Variazione visibile delle dimensioni – iXXS e XXL saranno visivamente più piccoli o più grandi delle loro dimensioni ...

