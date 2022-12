Per la Germania record di bond | 539 miliardi nel 2023

Il Sole 24 ORE

... 'Sono d'accordo sul tema della triangolazione con Francia e, che è mancata in questi anni. cambierebbe qualcosa sul fronte internazionaleKiev No, cambierebbe l'approccio verso di noi. ...'Il termine 'totalitarismo' non è stato inventato nè innè in Unione Sovietica, nèdescrivere il regime nazista e neanchedescrivere il regime staliniano. Il termine 'totalitarismo' è stato inventato in Italia negli anni '20descrivere ... Meloni: «Ora nuova triangolazione con Francia e Germania, no a Ue di serie A e serie B» La Germania emetterà titoli federali per un volume totale di circa 539 miliardi di euro nel 2023, secondo quanto dichiarato dall'Agenzia finanziaria tedes ...In Italia nel 2020 il costo del lavoro per le imprese è stato in media di 41.081 euro per dipendente: il 72% corrisponde alla retribuzione lorda (in media 29.591 euro), il 27,7% ai contributi sociali ...