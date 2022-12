Pensione | quando è obbligatoria per il personale della pubblica amministrazione?

Siamo nel 2013,arriva come un fulmine la notizia dell'acquisizione per 9,5 miliardi di ... Alla fine di quell'anno il successore di Bill Gates gettò la spugna e se ne andò in. Due anni ...saranno accreditati Secondo le ultime notizie, stipendio e arretrati dovrebbero essere ... Ospiti il dirigente e responsabilee previdenza Uil Scuola Rua Francesco Sciandrone , l'...I “coefficienti di trasformazione”, introdotti con la riforma Dini del 1995, previsti a valutazione biennale ma con prima revisione nel 2010, sono i valori, utilizzati nel sistema ...La ministra del Lavoro Calderone ha annunciato i contorni della prossima riforma delle pensioni, che dovrebbe dire addio per sempre alla legge Fornero: ecco cosa cambierà su età, contributi e Tfr.