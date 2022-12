Patuano A2A | ' Centro sud può fornire contributo concreto all' autonomia energetica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il-Sud del Paese riveste un ruolo chiave nello sviluppo delle fonti rinnovabili e quindi nel raggiungimento di quell'di cui il Paese necessita. "I risultati dello studio evidenziano come nel nostro Paese siano possibili ampi margini di miglioramento nella produzione di energia green a partire dalle peculiarità di ciascun territorio, sulla base delle risorse esistenti e degli impianti già presenti. Nello scenario attuale, attraverso la valorizzazione delle proprie fonti rinnovabili disponibili, come vento, sole, acqua e rifiuti, ilSud puòunall'del Paese. Un obiettivo importante che richiede anche un cambio di paradigma in ...