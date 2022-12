Parma – SPAL | la prevendita per il settore ospiti del “Tardini”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) È attiva laper ildello Stadio “Ennio” di, in vista del matchche si giocherà domenica 18 dicembre alle ore 14:00. La capienza massima è di 1.872 posti ed il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati. Il prezzo del biglietto per ilè di € 15,00 per la tariffa intera, mentre è pari a € 5,00 per gli Under 14 (tutti coloro che sono nati dopo il 01/01/2009). Ladedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà sabato 17 dicembre alle ore 19:00. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.