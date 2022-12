Parco giochi dell’antivilla | arrivano nuove altalene | scivoli | palestrine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nei giorni scorsi, il Comune di Monreale ha provveduto all’acquisto diattrezzature ludiche per ilpresente nell’antivilla comunale, in sostituzione di quelle attualmente presenti. Visto lo stato di abbandono e di cattivo utilizzo in cui versavano tali attrezzature, si è ritenuto opportuno procedere all’acquisto didotazioni che sono state reperite dalla “DIMO Group s.r.l.”, per un totale di 7.654,28 €, comprensivo anche dei costi di trasporto e di consegna. Leattrezzature, conformi agli standard del CEN (European Committee for Standardization) e destinate ai bambini di fascia di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, includono un’altalena da due posti, uno scivolo, una palestrina, un cavallo a molla e un bilico. L'articolo Filodiretto Monreale.

Avvenire

... presenta una palestra a cielo aperto, un'ampia areacon un percorso avventura, un'area cani con attrezzatura per la dog agility e una pista di pattinaggio. L'idea delnasce negli scorsi ...... presenta una palestra a cielo aperto, un'ampia areacon un percorso avventura, un'area cani con attrezzatura per la dog agility e una pista di pattinaggio. L'idea delnasce negli scorsi ... Il riscatto dall'omertà in un parco giochi Alla 25enne, diventata un fenomeno su Onlyfans, non è stato riconfermato il contratto a Gardaland. Ora lei si difende: "La vita privata di una persona resta comunque un fatto personale" ...La ragazza ha oltre 270mila followers su OnlyFans: "Mai nudo, solo immagini in costume o intimo". In un mese 5mila euro di guadagni. Aveva però un impiego stagionale a Gardaland: niente rinnovo ...