Papa Francesco | “Meno regali a Natale per dare fondi alle famiglie ucraine”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Un“con gli ucraini nel cuore”, e con “gesti concreti” verso di loro, ad esempio, risparmiando suinatalizi per destinaread un popolo “che soffre tanto”. E’ quanto ha invitato a fare, tornando a ricor, al termine dell’udienza generale di oggi, il “martoriato popolo ucraino”. “Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino, perseverando nella preghiera per questi nostri fratelli e sorelle che soffrono tanto. Fratelli e sorelle, io vi dico: si soffre tanto in Ucraina, tanto… – ha detto– Vorrei attirare l’attenzione un po’ sul prossimo. E’ bello festeggiarlo e fare le feste, ma abbassiamo un po’ il livello delle spese di. Facciamo un ...

Vaticano, Papa Francesco di nuovo in piedi: arriva all'udienza del mercoledì appoggiato al bastone ...14/12/2022 - 20:40 Alla fine dell'udienza del mercoledì, la cui catechesi aveva per argomento il discernimento, Papa Francesco ha invitato i fedeli a vivere le festività con sobrietà e umiltà... ricordandosi anche degli ucraini. "Rinnoviamo la nostra vicinanza al martoriato popolo ucraino, perseverando nella ...