Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | Trieste ai quarti | il Savona elimina l’Ortigia

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Si sono disputati oggi i match di ritorno degli ottavi di finale dell’Cupdi: due formazioni italiane approdano ai. Il derby premia il, che oggi perde per 9-13 in casa del, ma passa il turno in virtù del 7-2 dell’andata, mentre ilbatte i francesi del Noisy-le-Sec per 16-13, dopo aver già vinto in trasferta all’andata per 20-12. RISULTATI OTTAVI DI FINALECUPNoisy-le-Sec (FRA) v(ITA) a. 12-20 r. 13-16 (Tot. 25-36) Partizan Beograd (SRB) v Panionios GSS (GRE) a. 12-11 r. 8-12 (Tot. 20-23) Steaua Bucharest (ROU) v CSM Oradea (ROU) a. 8-8 r. 6-10 (Tot. 14-18) A Hid Vasas Plaket ...

OA Sport

