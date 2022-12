Palermo | Brunori | «In estate c’è stato un interesse del Cagliari»

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Trentatré gol nel 2022 per Matteoche, quindi, vuole 'continuare sulla stessa linea' . Il bomber delè stato intervistato da 'Sky Sport' e ha parlato dei suoi numeri e degli obiettivi della squadra, a cui mancano ...Entrando nel dettaglio degli incontri casalinghi si nota come l'ultima vittoria die compagni è datata 5 novembre, quando i rosanero si imposero per 1 - 0 sul Parma. Da allora ilnon ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Matteo Brunori ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole: «Cagliari C’è stato un contatto in estate, ma in serie B avevo in mente solo Palermo e sono contento della scelta ...