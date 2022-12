Oroscopo 2023 Paolo Fox | quali sono i segni fortunati | le anticipazioni amore e lavoro per il nuovo anno

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il mese di dicembre è arrivato, quello amato da grandi e piccini. Tra case addobbate a festa, lucine, alberi di Natale e regali da spacchettare per la gioia di tutti. Tra poche settimane ci toccherà salutare il 2022, che è stato sicuramente unparticolare e difficile, sotto ogni punto di vista: tra guerra, rincari, pandemia che non si può dire sconfitta. E scenari politici totalmente diverse. Ma è stato un, sicuramente, ricco di grandi emozioni, di belle opportunità e di pagine di vita da raccontare. Ora, però, dobbiamo iniziare a guardare al futuro e dare presto il benvenuto al. Con la speranza, come ci auguriamo sempre, che sia unmeraviglioso. Di insegnamenti, lezioni e belle occasioni.Fox Come sempre, l’appuntamento fisso è con l’astrologo ed esperto ...

di Paolo Fox di Gennaio: i segni zodiacali che iniziano [...] Ilper molti segni sarà un anno pieno di grandi sorprese e, per molti, sarà un moment [...] Si trovano in ...Mentre l'approfondimento lo si può trovare nel suo ultimo libro - '. Il giro dell'anno in dodici tappe' (Rizzoli) - un'anteprima ce lo regala l'intervista su Elle , dove l'astrologo si ...Anno nuovo, vita nuova, ma con lealtà (in camera da letto). È tempo di oroscopo: cosa ci riserverà e come sarà il ...Arrivano già le prime previsioni per il nuovo anno. Con un video lanciato sul proprio canale di YouTube, Simon & the Stars ha offerto agli ...