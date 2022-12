Ordine degli avvocati di Napoli | momento della verità tra accuse | debiti ed elezioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Non ho sottratto e non mi sono appropriato nemmeno di un 1 centesimo di denari dell’ente”. È la difesa del direttore amministrativo dell’di. Mario Libertino era stato sospeso dopo la scoperta di 1,1 milioni di euro di, per tasse e addirittura contributi ai dipendenti non versati dal 2008. Un caso esploso a ottobre che aveva portato a denunce, una inchiestaProcura, le dimissioni di tre consiglieri. Un giallo. Nell’edizione odierna di Repubblica, le parole di Libertino aprono nuovi scenari. “Sfido in pubblico confronto chi voglia sostenere che io abbia addirittura utilizzato espedienti per nascondere gli atti”. Libertino scrive di essere “scosso” ma non vuole passare come il capro espiatorio: ...