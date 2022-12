Oppenheimer | il poster del film con Cillian Murphy è “atomico”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) In queste ore la Universal ha diffuso in rete il nuovoufficiale discritto e diretto da Christopher Nolan);letteralmente “” che ritrae un elettrizzantementre assiste, con sguardo meravigliato ed inerme, ad una devastante esplosione atomica. Locandina che anticipa, tra l’altro, l’arrivo del trailer ufficiale previsto nelle prossime ore. Il trailer ufficiale diarriverà inoltre in “allegato” con Avatar: La via dell’acqua, esclusivamente nelle sale del circuito IMAX. Ad ogni modo, recentemente Nolan ha rilasciato, in esclusiva, un’intervista a Totalsvelando che il suo ultimo progetto cinematografico -appunto– sarà un sentitissimo ...

Ecco il nuovo poster di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan che racconterà la creazione della bomba atomica. Nel cast della serie tv torneranno ... Meaghan, già creatrice di Queen America, si è occupata dell'adattamento della storia ... Oppenheimer: nuovo poster per l'atteso film di Christopher Nolan Il primo trailer ufficiale del nuovo film di Christopher Nolan sarà visibile esclusivamente nelle sale IMAX in allegato ad Avatar: La via dell'acqua. Oppenheimer stars long time Nolan collaborator Cillian Murphy as J. Robert Oppenheimer, a leading figure of the Manhattan Project and the creation the atomic bomb during World War II.