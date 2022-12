Omicidi a Sandhamn 9 ci sarà? Il finale dell’ottava stagione su Giallo | trama episodio del 14 dicembre

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)9 ci? In attesa di scoprirlo, suil 14va in onda ilin prima assoluta. Creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin, la serie svedese va in onda in patria sul canale TV4 dal 2010. La storia segue le indagini dell’ispettore Thomas Andreasson, tornato sull’isola natale, nell’arcipelago di Stoccolma per seguire un caso dio; qui ritrova una sua vecchia compagna di scuola, Nora. Il personaggio di Thomas Andreasson verrà sostituito poi dal detective Alexander dalla settima, a capo del distretto di polizia di Nacka, che controlla le isole di. Come tutte le estati, l’arcipelago al ...

Mauxa

... in onda dalle 21.15 su Italia 2 Yellowstone (serie tv), in onda dalle 21.20 su La7D La nave dei sogni - Antigua (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai Premium(serie tv), in onda ...Credits photo: @Giallo TV Facebook8 riparte su Giallo il 7 dicembre con un nuovo episodio dell'ottava stagione in prima assoluta. Creata da Alexandre de Seguins e Laurent Burtin, la serie svedese va in onda in ... Serie tv Omicidi a Sandhamn, le anticipazioni della nuova stagione: al via le riprese in Svezia Vuole lasciare Teo. Nora cerca di convincerla ad andare alla polizia. Nel cast di Omicidi a Sandhamn 8 su Giallo troviamo Alexandra Rapaport nei panni di Nora; Nicolai Cleve Broch è Alexander; Shirin ...Omicidi a Sandhamn, in onda su Giallo i nuovi episodi dal 30 novembre 2022 - episodi della stagione 8 nella serie svedese che in Italia contano su una suddivisione diversa. L'appuntamento è per il mer ...