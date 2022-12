“Oddio | fermati” Mauro Corona choc | tutto in diretta Imbarazzo per Bianca Berlinguer

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Carta, la frase che lascia senza parole. Di puntata in puntata, avanti alle telecamere del programma succede davvero di, sopratquando a prendere parola è il noto opinionista, la sua spontaneità, nel bene o nel male, è apprezzata e risaputa. La battuta aarriva con toni decisamente ambigui al punto da spingere la conduttrice a replicare a tono. La battuta diarriva puntuale come sempre. Non sarebbe la prima volta che opinionista e conduttrice si trovano nel bel mezzo di un siparietto televisivo esilarante. Questa voltaprova a mettere in, seppur ...