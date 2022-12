Nuovi Segnali Dal Mondo Del Recruitment Online

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La ricerca di personale attraverso l’analisi di Bakeca.it e Indeed, due tra le maggiori piattaforme di annunci. Prima bastava cliccare su “Invia” e l’offerta di lavoro pubblicataera sommersa di candidature nel giro di poche ore. Oggi, anche secondo molte delle più note piattaforme per il, è cambiato l’approccio delle aziende come quello dei candidati “Sicuramente spicca una domanda prevalente proprio nell’ambito del settore della ristorazione ed è un dato quello, che rileva meno risposte per ciascun annuncio rispetto a prima”, ci spiega Stefano Pavignano, CEO di Bakeca.it. Secondo il sito che nella sezione lavoro ha recentemente dedicato maggiormente spazio a profili impiegatizi, il dato rilevante è quello di un +15% di offerte di lavoro ad esempio nel...