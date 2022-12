Nuova ondata di maltempo sull' Italia | scatta l' allerta gialla in 5 regioni

Sky Tg24

Il maltempo continua a colpire l'Italia e per la giornata di giovedì 15 dicembre, sarà allerta meteo gialla in 5 regioni: si tratta di gran parte dell'Emilia - Romagna e su Toscana, Umbria, Lazio e ...Tutta la Toscana, quindi anche l'area pratese, interessata dalladi maltempo prevista per le prossime ore. Il Centro funzionale regionale ha emesso allerta codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico. L'allerta scatterà domani, ... Covid, Pregliasco: "Nuova ondata di contagi in arrivo, preoccupa gestione pandemia" Il maltempo continua a colpire l'Italia e per la giornata di giovedì 15 dicembre, sarà allerta meteo gialla in 5 regioni: si tratta di gran parte dell’Emilia-Romagna e su Toscana, Umbria, Lazio e Camp ...E' imminente l'arrivo di una nuova ondata di maltempo che, anche a Bergamo e provincia, potrebbe portare tra pomeriggio e sera di giovedì 15 dicembre neve in pianura a bassa quota. Una perturbazione d ...